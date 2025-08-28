Подорвался на мине в приграничье: хирурги из Москвы проводят операцию журналисту ВГТРК Сергею Солдатову

Московские врачи прибыли в Курскую область для оказания помощи журналисту ВГТРК Сергею Солдатову. Корреспондент подорвался на мине во время исполнения рабочих обязанностей.

Специалисты, направленные на помощь пострадавшему работнику СМИ, уже приступили к операции. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» журналист ВГТРК и коллега оператора Станислав Бернвальд.

Также он рассказал, что состояние Сергея остается тяжелым. Но в то же время, несмотря на это, корреспондент ВГТРК перед операцией пребывал в сознании.

Благодаря оперативному вмешательству, сразу же после получения ранения, большой кровопотери удалось избежать, заявил Бернвальд. После окончания операции столичные врачи примут решение — оставить Солдатова в курской больнице или же перевезти его в Москву.

Ранее московские врачи спасли от смерти 86-летнего отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Пожилой мужчина попал в больницу с заболеванием головного мозга.