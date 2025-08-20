Московские врачи спасли от смерти 86-летнего отца Главкома ВСУ Сырского

Московские врачи спасли от смерти отца Главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 86-летний пенсионер идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа. Он попал в больницу в июне с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса. Его лечение стоит около 2,5 млн рублей. Все расходы на себя взял Сырский. После новостей о тяжелой болезни отца он вышел на связь с семьей, несмотря на политические разногласия и долгую паузу в отношениях.

Как сообщает источник, отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя лучше. Каждый день у него реабилитационные занятия. После выписки пенсионер вместе с женой уедет во Владимир.

Ранее пасынок главкома ВСУ заявил, что отчим не предан Владимиру Зеленскому и лоялен к России. Подробности читайте в этой новости.