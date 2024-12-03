Подорвали гранатой: пьяные сослуживцы жестоко расправились с офицером в зоне СВО

В ЛНР жестоко убили 55-летнего майора, участника СВО из Свердловской области Дмитрия Халявина. В содеянном подозревают сослуживцев майора из Оренбурга, у которых ранее были проблемы с законом.

По данным Ura.ru, фигурантами дела стали 44-летний и 37-летний мужчины — военнослужащие из Оренбурга. Они также служат в зоне спецоперации на Украине.

Один из подозреваемых привлекался за избиение силовика и неуплату алиментов, второго ловили на грабеже и угоне авто, уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что Халявина убили 21 ноября с особой жестокостью — сначала его расстреляли, а затем подорвали гранатой, чтобы скрыть следы преступления. В момент происшествия фигуранты дела были пьяны.

Дмитрий Халявин родился в Республике Татарстан. Окончил Челябинское высшее танковое училище. После переехал в поселок Рефтинский, где работал педагогом. Дмитрий решил уйти на фронт добровольцем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые задержаны.

Ранее на Украине внезапно скончался подполковник Кент Миллер из Канады. В некрологе приводится информация, что у военного «внезапно начались проблемы со здоровьем».