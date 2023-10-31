Подорвалась на собственном участке: неизвестные подкинули боевую гранату пенсионерке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадала 71-летняя жительница Волгограда. Пенсионерка подорвалась на собственном участке. Как туда попал снаряд, пока неизвестно, передает Life.ru.

Взрыв прогремел на участке пожилой жительницы Волгограда сегодня, 31 октября. Пенсионерка занималась хозяйственными делами в огороде. В какой-то момент она услышала грохот и упала. Оказалось, что на участке разорвался боевой снаряд. Взрыв произошел рядом с сараем.

В результате случившегося пенсионерка выжила. Спустя некоторое время за ней прибыли медики. Пострадавшую женщину доставили в больницу с сотрясением, переломами правых бедра и плеча. Кроме того, у нее зафиксировали многочисленные осколочные ранения. На участке женщины были обнаружены осколки боевой гранты. Как снаряд попал в жилую область, предстоит выяснить правоохранителям.

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