Мужчина с гранатой устроил переполох в одной из ветклиник

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в ветеринарную клинику с предметом, похожим на гранату. Он угрожал сотрудникам. На место вызвали полицейских. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло вечером 29 октября в здании на улице Дыбенко. Пьяный житель пришел в ветклинику и начал показывать сотрудникам предмет, похожий на гранату «Ф-1». Когда на место инцидента прибыли взрывотехники ОМОНа, то было установлено, что мужчина принес всего лишь макет гранаты.

37-летнего мужчину задержали по горячим следам. Известно, что ранее он был судим за производство, сбыт или пересылку наркотических и психотропных веществ. Составлен протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как в Хабаровском крае подростку оторвало пальцы из-за беспечности пенсионера. Он выбросил в мусорный бак запалы гранат, которые нашел мальчик. Юному пациенту пришлось ампутировать два пальца на руке.

Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Там ученик шестого класса попал в больницу после того, как у него в руках взорвалась петарда. Все произошло в квартире многоэтажного дома на набережной реки Пряжки.