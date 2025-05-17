Подобные случаи происходят регулярно: ядовитые змеи атакуют россиян на Бали

Ядовитые змеи атакуют россиян на Бали. Подобные случаи участились в последнее время, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналистам стало известно о трех случаях. Первый из них произошел с девушкой из Москвы. После укуса змеи россиянка отправилась в больницу, но там ей отказались предоставить помощь бесплатно из-за якобы проблем со страховой. Пострадавшей туристке пришлось заплатить за укол. Чтобы получить квалифицированную и полную помощь, путешественница отправилась на родину.

Второй случай произошел с мужчиной. Ему тоже пришлось самостоятельно заплатить за препараты, так как не было времени ждать согласования страховой на оказание помощи. Третий случай произошел еще с одним нашим соотечественником, однако ему удалось сбежать от змеи.

Ранее сообщалось, что в Турции массажист из Москвы пережил клиническую смерть. Он получил тяжелые травмы после прыжка с пирса.