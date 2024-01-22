Подняли нос кверху: как смогли выжить пилоты упавшего в Афганистане Falcon 10

Авиаэкперты рассказали, как пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета Falcon 10 удалось уцелеть. По их словам, экипаж своевременно задрал нос воздушного судна, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Самолет мог находиться в воздухе 20-25 минут после отказа второго двигателя. За это время он преодолел порядка 150 километров. Оказавшись в горах, пилоты стали искать ровную поверхность для посадки судна.

Перед приземлением, по словам авиэкпертов, они подняли нос самолета на 15-20 градусов. Это, в свою очередь, позволило смягчить удар. Также удар помог смягчить снег, выпавший в горах. Благодаря этому выжили четыре человека.

Ранее стало известно, кто погиб в результате падения Falcon 10. Жертвами авиакрушения стала семейная пара из Волгодонска.