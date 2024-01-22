Муж-бизнесмен и тяжелобольная жена: пассажирами упавшего Falcon 10 оказались супруги из Волгодонска

В самолете, который разбился при перелете из Таиланда в Москву, находилась семейная пара из Волгодонска. Глава семьи организовал путешествие, чтобы побыстрее доставить тяжелобольную супругу в Россию.

Самолет вылетел из Паттаи, передает Telegram-канал atorus.ru. На борту находились четыре члена экипажа, а также семейная пара. Мужчина, бизнесмен из Волгодонска, забронировал рейс, чтобы в экстренном порядке доставить жену на родину. В Таиланде она находилась на аппарате ИВЛ после того, как у нее отказали почти все органы, кроме мозга и сердца.

Во время перелета воздушное судно потерпело крушение. В результате случившегося, по предварительным данным, семейна пара погибла. Члены экипажа, как утверждает АТОР, выжили. В настоящий момент подробности случившегося выясняет СК России.

Ранее сообщалось, что выживший при крушении самолета в Афганистане россиянин вышел к селу. Он попросил у местных жителей помощи.