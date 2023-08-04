Поднимал руку в присутствии ребенка: отец брошенной на улице девочки издевался над женой

Отец пятилетней девочки, которую нашли брошенной на улице Екатеринбурга, бил жену в присутствии дочери. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Подробности приводит сайт Ura.ru.

По словам собеседника, мужчина был «очень вспыльчивым», а в состоянии «затуманенного рассудка» издевался над женой.

«Ребенка не трогал, но маму при дочке мог спокойно побить», - сообщил он изданию.

После очередных издевательств мужчина извинялся, но все повторялось. Собеседник говорит, что супруг грубо разговаривал с женой: так было и дома, и в общественных местах.

Напомним, 2 августа девочку нашли одну на улице, она длительное время была на детской площадке без взрослых. Но в силу возраста не могла что-либо рассказать. Позже труп отца нашли в кустах. По предварительной информации, он умер от передозировки наркотиками.