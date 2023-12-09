Поднесла их руки к зажженной газовой конфорке: мать истязала огнем детей шести и восьми лет

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей. По данным следователей, несовершеннолетние получили из-за матери ожоги.

Стражи порядка узнали о случившемся от воспитательницы детского сада в Кировском районе Северной столицы, передает 78.ru. Она рассказала, что мать двоих детей шести и восьми лет нанесла им телесные повреждения, а именно поднесла их руки к зажженной газовой конфорке. В результате случившегося мальчики получили ожоги.

После выяснения обстоятельств инцидента правоохранители возбудили уголовное дело в отношении петербурженки. Помимо этого случая, по данным следователей, женщина регулярно избивала своих детей. За издевательства над несовершеннолетними ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предстанет перед судом 22-летняя мать. Ее маленькая дочь утонула в ванне.