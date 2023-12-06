22-летняя мать предстанет перед судом после гибели двухлетней дочки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в гибели двухлетней дочки. Несовершеннолетняя девочка утонула в ванной, передает Ura.ru.

По данным правоохранителей, трагичный случай произошел 19 сентября. В тот день молодая мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, решила искупать дочку. Она посадила девочку в ванну, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в другую комнату, осознавая, что несовершеннолетняя не может самостоятельно покинуть резервуар.

В итоге ребенок погиб, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранители закончили расследование и готовят материалы для передачи в суд.

Ранее стала известна предварительная версия гибели детей в Пскове. Правоохранители считают, что мать заморила несовершеннолетних наследников голодом.