СЛУЧИЛОСЬ
12:11, 06 декабря 2023
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22-летняя мать предстанет перед судом после гибели двухлетней дочки

В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю мать, чья дочка утонула в ванной.

22-летняя мать предстанет перед судом после гибели двухлетней дочки

© Freepik

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы Екатеринбурга, которая обвиняется в гибели двухлетней дочки. Несовершеннолетняя девочка утонула в ванной, передает Ura.ru.

По данным правоохранителей, трагичный случай произошел 19 сентября. В тот день молодая мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, решила искупать дочку. Она посадила девочку в ванну, закрыла пробкой слив, включила воду и ушла в другую комнату, осознавая, что несовершеннолетняя не может самостоятельно покинуть резервуар.

В итоге ребенок погиб, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранители закончили расследование и готовят материалы для передачи в суд.

Ранее стала известна предварительная версия гибели детей в Пскове. Правоохранители считают, что мать заморила несовершеннолетних наследников голодом.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
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