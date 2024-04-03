Подмосковные врачи спасли 31-летнюю женщину-курильщицу с инсультом

Врачам сосудистого центра Ступинской больницы удалось спасти 31-летнюю женщину с ишемическим инсультом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Россиянка поступила в стационар с нарушением речи и двигательной функции. Во время обследования у нее была диагностирована окклюзия — закупорка среднемозговой артерии, которая снабжает кровью большую часть головного мозга. Поскольку патологические изменения могли привести к летальному исходу, медики приняли решение о проведении срочной операции.

В результате проведенного оперативного вмешательства пациентку удалось спасти. К женщине практически сразу вернулись речь и подвижность.

«Инсульт сейчас значительно помолодел. Самые частые его появления связаны с генетическими факторами, врожденными аномалиями сердца и сосудов. Однако влияние оказывают и вредные привычки, например курение, которым увлекалась наша пациентка», — заявил врач больницы Петр Золотарев.

Уточняется, что в настоящий момент женщина находится на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске 12-летний школьник получил инсульт, выполняя домашнее задание.