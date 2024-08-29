Племянник и подражатель «домодедовского упыря»: маньяк Федор Продан попросился на СВО

Маньяк Федор Продан, племянник и подражатель «домодедовского упыря», отбывает пожизненное наказание в колонии. Однако злоумышленник, по всей видимости, не захотел проводить последние дни своей жизни в колонии и попросился на фронт. Заключенный хочет отправиться в зону СВО воевать штурмовиком, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Продан с детства восхищался своим дядей-маньяком и пошел по его стопам. Сначала он расправился с возлюбленной, за что потом отсидел 10 лет. Оказавшись на свободе, Федор совершил разбой, за что тоже понес наказание. В следующий раз на воле маньяк взялся за старое — убил очередную возлюбленную и ее дочь.

Через некоторое время от рук Продана погибла еще одна женщина. Злоумышленник задушил ее бельевой веревкой. С 2020 года мужчина отбывает пожизненное наказание в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии, где написал ходатайство об отправке на СВО.

Ранее стало известно местонахождение маньяка по прозвищу «Домодедовский упырь» Ивана Продана, дяди Федора. Сейчас он находится на своей родине в Молдавии.