НЕОЖИДАННО
Опубликовано 29 августа 2024, 12:17
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Племянник и подражатель «домодедовского упыря»: маньяк Федор Продан попросился на СВО

Отбывающий пожизненный срок маньяк Федор Продан попросился на СВО штурмовиком .
Племянник и подражатель «домодедовского упыря»: маньяк Федор Продан попросился на СВО

© Freepik

Маньяк Федор Продан, племянник и подражатель «домодедовского упыря», отбывает пожизненное наказание в колонии. Однако злоумышленник, по всей видимости, не захотел проводить последние дни своей жизни в колонии и попросился на фронт. Заключенный хочет отправиться в зону СВО воевать штурмовиком, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Продан с детства восхищался своим дядей-маньяком и пошел по его стопам. Сначала он расправился с возлюбленной, за что потом отсидел 10 лет. Оказавшись на свободе, Федор совершил разбой, за что тоже понес наказание. В следующий раз на воле маньяк взялся за старое — убил очередную возлюбленную и ее дочь.

Через некоторое время от рук Продана погибла еще одна женщина. Злоумышленник задушил ее бельевой веревкой. С 2020 года мужчина отбывает пожизненное наказание в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии, где написал ходатайство об отправке на СВО.

Ранее стало известно местонахождение маньяка по прозвищу «Домодедовский упырь» Ивана Продана, дяди Федора. Сейчас он находится на своей родине в Молдавии.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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тюрьма