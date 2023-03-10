Подмешанным в кулер антисептиком в Москве отравились дети высокопоставленных родителей

В результате отравления в московской школе пострадали дети высокопоставленных родителей. Отец одного из учащихся занимал пост министра.

Всего из-за подмешанного в кулер антисептика пострадали 10 школьников. Речь идет об учащихся 2, 5, 7, 8 и 9 классов.

Пятеро школьников госпитализированы, сейчас им ничто не угрожает Об этом сообщает сайт mk.ru.

Первой о недомогании сообщила ученица 5 класса. Она обратилась в школьный медпункт и рассказала, что во рту возникло ощущение как после посещения стоматолога.

После девочки началась череда жалоб от других школьников. Выяснилось, что виновниками случившегося стали ученики 5 класса. Они узнали, что на ночь емкость у кулера снимают. Поэтому ученики налили в стационарную часть антисептик. Когда кулеры наполнили водой, то вещество смешалось с ней и превратилось в отравляющую жидкость.

Ранее сообщалось, что с хулиганами начали работать инспекторы по делам несовершеннолетних.