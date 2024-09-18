«Подлый акт насилия» Владислав Бакальчук заявил, что пережил стрельбу благодаря охранникам

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук завил, что едва не погиб в результате стрельбы у головного офиса компании в Москве. По словам бизнесмена, ему спасли жизнь охранники.

Сооснователь WB поделился подробностями инцидента в своем Telegram-канале Владислав Бакальчук. Он назвал случившееся покушением. Вооруженные люди, как утверждает предприниматель, первыми открыли огонь по нему и его команде.

«В этом инциденте я остался жив только благодаря сотрудникам моей охраны, которые оперативно и профессионально обеспечили мою безопасность. К сожалению среди них есть пострадавшие от подлого акта насилия, проявленного к нам», — написал Владислав.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после стрельбы у московского офиса Wildberries. На месте случившегося работают сотрудники СК.