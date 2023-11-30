Подкрадывается сзади и нападает с ножом: в одном из российских городов ищут маньяка

В Норильске появился маньяк, который нападает на прохожих по ночам с ножом. Он подкрался сзади уже к двум жителям, но они не разглядели его лица. Полицейские ищут неизвестного. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, накануне ночью мужчина был в районе Талнах, где ранил двух жертв. Люди кричали и звали на помощь. Один из них, 45-летний мужчина заявил, что его ждали у дома. Неизвестный несколько раз пырнул его ножом в спину и сбежал.

Подобный инцидент произошел с женщиной, она попала в больницу этой же ночью. Отмечается, что 65-летняя пострадавшая была госпитализирована с ножевыми ранениями. Не исключено, что жертв будет больше.

На данный момент правоохранители занимаются поисками маньяка, пострадавшие не смогли описать его внешность, так как не разглядели лица.

Ранее мы писали о том, что в оздоровительном лагере на Урале внезапно умерла 15-летняя девочка-вожатая. Ей стало плохо во время занятий в актовом зале. По данным источника, смерть подростка наступила на глазах воспитателей и детей. Внезапно она почувствовала себя дурно, а затем и вовсе потеряла сознание. Сразу же были вызваны дежурный врач и скорая помощь, но реанимировать ребенка уже не удалось.