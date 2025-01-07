Подключен к аппарату ИВЛ: участник команды КВН попал в реанимацию после аварии

Врачи борются за жизнь участника команды КВН из Тюменской области Николая Сибирцева. Мужчина попал под колеса грузовика.

Об это стало известно от режиссера игр КВН Ирины Голубевой. Она рассказала об случившемся на своей странице в социальных сетях.

По словам режиссера, Николай находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

«С нашим другом Колей Сибирцевым, к сожалению, случилась большая беда — Николая сбил грузовой автомобиль, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ», — написала Голубева.

Также Ирина отметила, что у Сибирцева тяжелая судьба. Но, несмотря на любой расклад, квнщик не терял оптимизм и боролся с трудностями.

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