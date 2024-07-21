«Подкат» завершился нокаутом: петербурженка уложила на асфальт назойливого поклонника

В центре Санкт-Петербурга минувшей ночью девушка отправила в нокаут пристававшего к ней поклонника. Инцидент произошел на одной из «тусовочных» улиц города.

Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах хрупкая девушка в белом платье разозлилась на назойливого поклонника, который оказывал ей знаки внимания. Но она смогла за себя постоять, ударив парня по лицу. В результате он «улетел» в нокаут и упал лицом на асфальт, сообщает 78.ru.

Отправившей в нокаут парня девушкой оказалась чемпионка КЭМПО (С китайского переводится как «закон кулака», от классических смешанных единоборств его отличают правила и экипировка — прим. «Страсти») ММА Алиса Иринина. Профессиональная спортсменка проснулась знаменитой после данного инцидента — видео с ее участием разлетелось по социальным сетям.

Ранее мы писали, что незнакомец напал на случайного прохожего с кулаками возле метро в Мурино и отправил его одним ударом в нокаут. От полученных травм пострадавший скончался на месте