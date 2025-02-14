«Она не такая умная»: бывший муж внучки экс-мэра Самары раскрыл, кто ей помог совершить убийство

В деле убийства экс-мэра Самара Виктора Тархова и его жены появляются новые подробности. Главная подозреваемая в совершении преступления, внучка чиновника Екатерина, находится под арестом, но отказывается от дачи показаний. Бывший муж девушки Владислав уверен в ее виновности. Более того, он считает, что Екатерина действовала не одна.

По словам Владислава, девушка не могла совершить убийство самостоятельно — ей бы не хватило смекалки, уверен мужчина.

«Это 100%, она не такая умная. Мое мнение — кто-то помог ей. Я не удивлюсь, если это Людмила сделала. У нее все карты сложились: деньги она получит, она же наследник первый. Потом она еще освободилась из тюрьмы», — приводит слова экс-супруга Екатерины РЕН ТВ.

Мужчина пояснил, что Людмила была завязана с бандитами, все ее мужья занимались противозаконной деятельностью. Он также добавил, что в семье женщины сложились странные отношения, все родственники постоянно друг друга «чморили», заключил собеседник издания.

Напомним, по версии следствия внучка бывшего мэра Самары убила деда и его супругу, затем расчленила тела, расфасовав части по пакетам и пластиковым бочкам. Следователи обнаружили, что квартира Тарховых обработана раствором щелочи, который помогает убрать следы крови.

Напомним, дочь экс-мэра Самары уверена, что ее родители живы. Она также верит в невиновность Екатерины.