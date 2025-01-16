Подавился хурмой: языковой барьер стал непреодолимой преградой для вьетнамца на пути ко спасению

Гражданин Вьетнама умер в столице России. Мужчина подавился хурмой, а его товарищи долго не могли объяснить, что случилось, передает mk.ru.

Смертельный инцидент, по данным СМИ, произошел в доме, где исторически сложилось целое поколение граждан азиатской республики. В одной из квартир многоэтажки компания вьетнамцев ела хурму.

Один из мужчин внезапно подавился. Ему поспешили оказать помощь, но ситуация все равно становилась хуже. Вьетнамца несколько раз вырвало, после чего он потерял сознание.

Еле-еле говорящие по-русски граждане Вьетнама обратились к знакомой, которая чуть лучше знала язык. Она смогла объяснить суть проблемы, однако к приезду медиков их товарищ уже скончался.

Ранее стало известно о смерти блогера-миллионника Killadamente. Она умерла в 27 лет. Девушка подавилась едой во время семейного ужина.