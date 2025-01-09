Известная блогер-миллионник умерла после ужина с родственниками

В Нью-Йорке блогер Killadamente (Кэрол Акоста — настоящее имя) умерла во время ужина с родственниками. 27-летняя девушка подавилась едой, и ее не удалось спасти.

О смерти Кэрол сообщила ее младшая сестра. Она пояснила, что блогер внезапно начала задыхаться во время ужина с родственниками. Медики не смогли ей помочь, пишет The Mirror.

Она опубликовала их совместное фото в самолете и подписала снимок: «Я люблю тебя, сестра, и всегда буду любить тебя».

Женщина поблагодарила Бога за то, что он ей подарил такую сестру. После она вышла на связь со слезами на глазах и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Двоюродный брат блогера объяснил, что результаты вскрытия еще не готовы. Фанатам Killadamente сообщат, как они будут готовы.

Кэрол Акоста родом из Доминиканской Республики. В 12 лет она переехала с семьей в США. Девушка постоянно подвергалась травле из-за лишнего веса, поэтому решила создать блог на тему бодипозитива и принятия себя. Ее аккаунт в Сети насчитает около 7 млн подписчиков. Акоста привлекала публику яркими постами и юмористическими видео.

У блогера осталось двое детей.

Ранее российский стример Максим Спокойнич умер в 28 лет от рака лимфоузлов.