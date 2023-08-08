Подарок от зятя и внучки: московский пенсионер получил на день рождения похоронный венок

Пожилой москвич обратился в полицию из-за странного подарка на день рождения. Неизвестный отправил 74-летнему пенсионеру похоронный венок. А еще до праздника ему поступали пожелания скорейшей смерти, пишет Life.ru.

Сюрприз пожилому мужчине передал консьерж. Открыв черный пакет, москвич очень сильно удивился — там лежал похоронный венок, адресованный по случаю дня рождения. Кто может стоять за отправкой такого подарка, точно неизвестно. Дедушка пока только подозревает в неуместной шутке свою внучку-тиктокершу и зятя, экс-футболист молодежки ЦСКА.

С ними у пожилого жителя столицы случился разлад. Полгода назад умерла дочь мужчины. Она не успела составить завещание, из-за чего богатое наследство стало теперь яблоком раздора. Зять и внучка против того, чтобы дедушка хоть на что-то претендовал и вынуждают его отказаться от доли.

По словам москвича, незадолго до смерти его дочь хотела развестись с мужем, который жил за ее счет. А за два дня до трагедии глава семейства снял все деньги со счетов жены и успел переписать на себя часть недвижимости.

Сложившаяся ситуация крайне беспокоит пожилого мужчину. В связи с этим, опасаясь за свою жизнь, он обратился за помощью в полицию. Правоохранители изъяли похоронный венок, полученный москвичом, в качестве вещдока.

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