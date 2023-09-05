Подарили в школе: мальчик отравился веществами из набора юных химиков

В многодетной семье в Химках двухлетний мальчик отравился веществами из набора юных химиков. Дети выращивали кристалл: смешав реагенты, они поставили его на полку, но младший съел полученное вещество.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Отмечается, что набор, с которым занимались дети, был подарен в школе старшему мальчику на 23 февраля. Однако выкрашенный кристалл проглотил несовершеннолетний – его долго рвало синей жидкостью.

Прибывшие медики госпитализировали мать и ребенка. Сейчас малолетний вне опасности. Однако врачи проведут обследование, чтобы выявить, повлияли ли вещества на органы ребенка.

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