Под Волгоградом мужчина месяц ел самый острый перец в мире и умер

В Волгоградской области мужчина скончался после месяца употребления самого острого перца в мире. Врачи боролись за его жизнь восемь дней, но он все-таки умер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, россиянин заказал сорт перца «Каролина Риппер» на маркетплейсе. Он знал, что его жгучесть доходит до 2,2 млн Сковиллей, однако его это вовсе не смутило. Когда товар пришел, мужчина стал понемногу добавлять приправу в свою еду. Сначала все было нормально, но спустя месяц, 17 марта, ему вдруг стало плохо.

Любителя остренького пришлось госпитализировать. А после двух дней пребывания в больнице его состояние ухудшилось еще больше, из-за чего его перевели в реанимацию. Там он пробыл чуть больше недели, после чего умер. Ему было 58 лет.

Отметим, что историю волгоградца рассказал его друг. Сейчас он занят поисками родных товарища, чтобы похоронить его.

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