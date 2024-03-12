«Они в шоке»: уволенный из-за кактуса педагог рассказал о запретах для студентов

Уволенный из-за кактуса педагог заявил, что студентам запретили упоминать его имя. Мужчина преподавал в Волгоградском колледже управления и новых технологий им. Юрия Гагарина. Он пообщался с журналистами издания Газета.Ru.

Алексей Жданов рассказал, что хотел просто поздравить дам с 8 Марта и отправил фото своих кактусов. Кому-то снимки показались непристойными – мужчину удалили из чатов и три дня не говорили, что именно происходит. Позже ему в ультимативной форме заявили – явиться на беседу или уволиться по собственному желанию. Он выбрал второй вариант, но только спустя время понял, в чем было дело.

«Я не знаю, не те кактусы, не в то время, не в том месте. Я не знаю, может быть, кто-то был не в том состоянии. Я не знаю, что пошло не так. Просто я тут решил пойти на принцип, потому что если меня три дня мурыжат, непонятно из-за чего куда-то вызывают, чуваки, до свидания тогда», – высказался педагог.

Преподаватель пояснил, что его кактус назвали «провокационным». А студентам запретили упоминать имя педагога и публиковать шутливые картинки с кактусами.

«Студенты ко мне хорошо относятся, поэтому, естественно, они в шоке», – добавил Алексей.

Он пояснил, что работа в колледже – не его основная деятельность. С коллегами он никогда не ссорился, и вопросов о его кактусах раньше не возникало. Мужчина отметил, что не планирует никуда обращаться, так как «оно того не стоит».

«Я не знаю, как они могут это урегулировать, если честно, не пытались [связаться]. Я знаю только, что они пытались через свои каналы еще испортить мои отношения на моем основном месте работы», — заключил он.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история.