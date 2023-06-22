Деньги и пистолет: в Стерлитамаке мужчина ограбил автомобиль после неудачного свидания

В Стерлитамаке мужчина, разбив заднее стекло автомобиля, украл содержимое салона после неудачного свидания с девушкой. Запись кражи попала на видео.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Башкортостан.

Как сообщил сам злоумышленник, накануне он познакомился с девушкой и приехал к ней на личное свидание из Ульяновска. Однако свидание оказалось неудачным. Расстроенный мужчина увидел по дороге Audi, разбил стекло автомобиля камнем и украл из салона 70$ и травматический пистолет. После этого грабитель отправился спать.

Подозреваемый - ранее судимый 37-летний мужчина - был пойман на следующий день. В момент задержания он отказывался открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов, а также разбил свой телефон. Из квартиры задержанного изъяли 1$ тыс.

Украденный пистолет найден не был. Как сообщил мужчина, испугавшись, он выкинул его по дороге.

По факту пропажи оружия в отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия». Наказание за такое преступление предусматривает срок от трех до семи лет.

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