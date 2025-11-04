Под видом медработника, массажиста или мойщика окон: подросток изнасиловал бабушек в возрасте от 63 до 89 лет

В Великобритании молодой человек предстал перед судом за серию изнасилований пенсионерок. Его жертвами стали женщины в возрасте от 63 от 89 лет, передает The Sun.

Когда парень совершал преступления, ему было 17 лет. Он проникал в дома жертв, представляясь медработником, массажистом или мойщиком окон.

Насильник попал в руки полиции после очередного преступления. Он надругался над 63-летней женщиной и попытался скрыться, но жертва своевременно обратилась в органы, и молодого злоумышленника задержали. Его приговорили к 7 годам лишения свободы.

«Это очень серьезные правонарушения, особенно для такого молодого человека, как вы. Это действительно очень тревожно», — заявил судья Королевского Суони при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что в Великобритании группа мужчин изнасиловала женщину во дворе храма. Они напали на прихожанку ночью.