15:05, 24 мая 2023
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Под упавшей беседкой в Удмуртии пострадали пятеро детей
Пятеро маленьких детей получили ушибы и травмы различной степени тяжести после случайного обрушения садовой беседки в Удмуртии.
Инцидент произошел на территории школы в деревне Лудорвай, находящейся в Завьяловском районе Удмуртии. Беседка, в которой играли дети после школы обвалилась, накрыв собой ничего не подозревавших ребят.
Источник в медицинском учреждении округа, вышедший на связь с изданием РЕН ТВ сообщил, что беседка на улице Школьная находилась на ремонте. Произошло обрушение строительных конструкций.
В данный момент подростков осматривают медики.
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