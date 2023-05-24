Под упавшей беседкой в Удмуртии пострадали пятеро детей

Пятеро маленьких детей получили ушибы и травмы различной степени тяжести после случайного обрушения садовой беседки в Удмуртии.

Инцидент произошел на территории школы в деревне Лудорвай, находящейся в Завьяловском районе Удмуртии. Беседка, в которой играли дети после школы обвалилась, накрыв собой ничего не подозревавших ребят.

Источник в медицинском учреждении округа, вышедший на связь с изданием РЕН ТВ сообщил, что беседка на улице Школьная находилась на ремонте. Произошло обрушение строительных конструкций.

В данный момент подростков осматривают медики.

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