Любой ценой: звезда сериала «Ольга» попал в общество олигархов, заплатив за это 5 млн рублей

Сергей Романович прославился в России благодаря ролям в сериалах «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения», однако, находясь на пике популярности, мужчина решил приостановить свою профессиональную деятельность. Известно, что он принял ислам и сейчас находится в Дубае. Молодой человек вышел на связь из ОАЭ и сообщил новость, крайне удивившую публику.

Так, Сергей заявил: он купил мастер-класс у молодого миллионера из Удмуртии, и стоимость обучения составляет 5 миллионов рублей. Актеру предстоит провести 7 дней в элитном обществе, однако от полученной информации у него уже сейчас «опухает мозг».

«Заметил, что здесь женщины выглядят по-другому. Они выглядят опрятно, стильно, богато. Мужики в себя так не инвестируют, и на женщинах богатство отражается лучше и заметнее, чем на них. Вот почему каждый мужчина должен вкладываться в свою избранницу», — поделился мнением Романович.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков планирует купить Наталье Подольской Ламборгини на 8 марта. Сама же певица на День защитника Отечества подарила супругу носки и бритву. Почему в семье музыканта произошел такой неравный обмен — читайте здесь.