Любой ценой: звезда сериала «Ольга» попал в общество олигархов, заплатив за это 5 млн рублей
Звезда сериала «Ольга» Романович отдал 5 млн рублей за мастер-класс олигарха из Удмуртии .
Фото: Starface.ru
Сергей Романович прославился в России благодаря ролям в сериалах «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения», однако, находясь на пике популярности, мужчина решил приостановить свою профессиональную деятельность. Известно, что он принял ислам и сейчас находится в Дубае. Молодой человек вышел на связь из ОАЭ и сообщил новость, крайне удивившую публику.
Так, Сергей заявил: он купил мастер-класс у молодого миллионера из Удмуртии, и стоимость обучения составляет 5 миллионов рублей. Актеру предстоит провести 7 дней в элитном обществе, однако от полученной информации у него уже сейчас «опухает мозг».
«Заметил, что здесь женщины выглядят по-другому. Они выглядят опрятно, стильно, богато. Мужики в себя так не инвестируют, и на женщинах богатство отражается лучше и заметнее, чем на них. Вот почему каждый мужчина должен вкладываться в свою избранницу», — поделился мнением Романович.
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