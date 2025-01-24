Получила награду от главнокомандующего ВСУ: украинская блогерша погибла в ДТП с грузовиком
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Авария унесла жизнь 39-летней украинской блогерши Анны Жук. Ее супруг и ребенок получили травмы и сейчас находятся в больнице, передает Life.ru со ссылкой на местную полицию.
Смертельное ДТП произошло на трассе Харьков — Киев. Как сообщают стражи порядка, в момент аварии за рулем легкового автомобиля находился супруг Анны. Кроме взрослых, в салоне был ребенок.
Автомобиль блогерши столкнулся с грузовиком, который стоял за пределами проезжей части дороги. В результате аварии Жук погибла на месте, ее муж и ребенок попали в больницу с травмами.
В соцсетях у Анны было 370 тысяч подписчиков. За помощь украинским войскам она получила знак отличия «За содействие армии» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее сообщалось о смерти участника российского шоу «Танцы на ТНТ» Владимира Ракова. Он стал бойцом ВСУ и погиб на фронте.