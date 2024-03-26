«Женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать»: комментатор Гусев рассказал о теракте в «Крокусе»

78-летний комментатор Виктор Гусев оказался в числе тех, кто 22 марта пришел в «Крокус Сити Холл» на выступление группы «Пикник». Еще до начала концерта в здании начались стрельба и пожар. Спортивному журналисту вместе с супругой и другими людьми пришлось экстренно искать выход на улицу, чтобы не стать жертвами возгорания или террористов. Женщины ради спасения бросали туфли с каблуком и бежали босиком.

В беседе с PROZVEZD комментатор рассказал, как ему удалось спастись из горящего и обстреливаемого здания. По словам Гусева, к нему и его супруге пришла на помощь сотрудница «Крокуса». Девушка сначала вместе со всеми блокировала двери лож, а затем провела эвакуацию для посетителей.

«Вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению…На выходе из кошмарного фойе — следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада», — поделился воспоминаниями журналист.

Ранее 30-летний учитель пропал после теракта в «Крокус Сити Холле». Об исчезновении мужчины рассказала его приятель, которому удалось спастись.