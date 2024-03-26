30-летний учитель пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

30-летний учитель пропал после теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина и его приятель пытались действовать по инструкции сотрудников концертного зала.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мать пропавшего рассказала, что друзья опоздали на концерт группы «Пикник» - сначала фотографировались и потом прошли в зал. Охрана предложила не сдавать верхнюю одежду в гардероб. После этого сотрудники закрыли двери. Приятели услышали звуки выстрелов.

Тогда друг предложил уходить. Они решили действовать по инструкции сотрудников «Крокуса» - мужчины выбирались вдоль стены. У одного получилось выйти, у другого – нет. При этом мужчины нет в списках ни погибших, ни пострадавших.

Известно, что он впервые посетил крупное мероприятие после переезда в Подмосковье. Меньше года назад он приехал из Брянска в Зеленоград. Работал учителем русского языка и литературы.

Напомним, теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», расположенном в Красногорске. Несколько человек открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Подробности читайте здесь.