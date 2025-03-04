Под Тайшетом пьяные подростки раздели и избили ребенка с особенностями развития

В Иркутской области подростки поиздевались над мальчиком с особенностями развития. Они затащили его в квартиру, раздели и избили. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, школьники мстили ребенку за слухи, которые он якобы про них распускал. Предварительно, несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения завели сверстника в квартиру и заставили снять одежду. Происходящее они записывали на видео. Подростки угрожали, что унизят мальчика и опубликуют эти кадры в Интернете.

После компания жестоко избила школьника. А видео нападения распространилось в Сети. Родственники пострадавшего рассказали, что сам он неконфликтный, но из-за проблем со здоровьем он часто сталкивается с травлей со стороны других детей.

Состояние мальчика на данный момент не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Хакасии школьница попала в больницу после нападения собак. Животные искусали ее лицо, голову, туловище, руки и ноги.