Сочинское нападение повторилось: в Хакасии ребенка искусали собаки по дороге в школу

В Хакасии стая собак напала на ребенка. Девочку доставили в больницу с множественными укусами. Подробности сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что школьница пострадала 3 марта. Она шла в учебное заведение через парк, когда ей навстречу выбежали собаки. Животные набросились на нее и сильно искусали. Спасла девочку мимо проходившая россиянка. Она услышала лай и отогнала от ребенка агрессивных псов.

После случившегося несовершеннолетнюю госпитализировали с серьезными травмами. Укусы были зафиксированы на лице, голове, туловище, руках и ногах.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в конце февраля похожая ситуация произошла в Сочи. Там хаски набросились на мальчика и практически растерзали его. Ребенок почти лишился лица, и чтобы его восстановить, пришлось доставать фрагменты из желудков животных. Сейчас он находится в реанимации в Москве.

Ранее стало известно, что мама пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика до сих пор не видела сына.