Под Сергиевым Посадом женщина учила друга дочери плавать и он утонул

Под Сергиевым Посадом 44-летняя женщина пыталась научить плавать 25-летнего знакомого своей дочери. Они зашли в воду и через 10 минут начали тонуть. Женщину удалось спасти, а молодой человек погиб.

Об этом сообщает mk.ru.

6 июля на берегу озера Заморское море в подмосковном СНТ Сергиево-Посадского городского округа компания отдыхала на пикнике. Все они употребляли алкоголь.

В один момент женщина позвала друга дочери в озеро, чтобы научить его плавать. Вскоре они оба начали тонуть. Молодой человек сразу же ушел под воду.

Женщину успели спасти дочь и другие отдыхающие, которые откачивали купальщицу. Впоследствии она была госпитализирована в больницу.

Утонувшего парня удалось найти спустя полчаса на дне озера, однако он уже был мертв.

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