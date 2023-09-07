Под Самарой отчим покалечил плачущего грудничка, тряся его за плечи

Под Самарой мужчина пытался успокоить плачущего пятимесячного сына сожительницы, схватив его и тряся за плечи. Он настолько сильно сдавил руку, что раздался хруст, в больнице у ребенка диагностировали перелом плечевой кости.

Подробности происшествия сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел в Безенчуке. 40-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, успокаивал малыша, схватив ребенка в кроватке. Все действия сопровождались грубыми выражениями.

Муть грудничка не стала писать заявление в полицию, но вскоре и сама стала жертвой сожителя. Мужчина набросился на нее, когда та спала. Он стал бить ногами и руками по лицу. У женщины зафиксировали телесные повреждения средней тяжести. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

В августе расследование уголовного дела в отношении мужчины закончили, дело передали в суд. Первое слушание по нему состоится в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве отчим три года растлевал дочь сожительницы, пугая девочку распадом семьи.