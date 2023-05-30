Под Ростовом мужчина бросил в жену замороженную курицу и получил в ответ удар ножом

Под Ростовом произошел семейный конфликт. Нетрезвый муж вернулся домой и бросил в жену замороженную курицу, а в ответ получил удар ножом. Об этом сообщается на сайте kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Муж вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. В квартире его встретили жена, теща и двое детей. По словам жены, супруг пил каждый день последние три месяца.

«Когда он опять заявился нетрезвый, я попросила его уйти из дома навсегда», – заявила женщина.

Подчеркивается, что муж не собирался уходить, а эти слова только его разозлили. Он бросил в жену замороженную курицу, которую принес с собой и попал той в спину. В конфликт вмешалась теща. Тогда мужчина подобрал курицу и метнул ее и в тещу, но та смогла увернуться.

После этого нетрезвый мужчина пошел спать, а через пару часов продолжил конфликт с новой силой. Он взял табуретку и захотел метнуть в жену, но супруга опередила мужа, схватила нож и ударила мужчину в грудь. Потом женщина вызвала скорую помощь и мужчину отвезли в больницу.

Источник утверждает, что пострадавший не хочет жаловаться на жену в полицию, так как они быстро помирились. Но правоохранительные органы все равно узнали о случившемся – о пациенте с ножевым ранением им рассказали врачи.

По словам помощника прокурора Батайска Натальи Суворовой, в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту 3 части 2 статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Отмечается, что супруг против того, чтобы жену отправили в колонию. Мужчина даже отправил в суд ходатайство об этом. Теперь суду предстоит разобраться в этом деле.

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