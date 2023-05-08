15:35, 08 мая 2023
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Москвичка заявила на мужа в полицию за подаренный внедорожник
49-летняя жительница столичного района Гольяново получила в подарок от мужа спортивный кроссовер в 2018 году.
Пять лет москвичка считала себя счастливой обладательницей роскошного автомобиля. Но в марте этого года решила проверить документацию на транспортное средство, и с изумлением обнаружила, что Porsche Cayenne теперь принадлежит не ней, а супругу.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва», все попытки жены добиться от мужа разъяснений по поводу причин формальной смены владельца автомашины оказались безрезультатны.
Женщина уже написала заявление в полицию. Она уверена, что супруг действовал незаконно и настаивает на возвращении своих прав на автомобиль.