Москвичка заявила на мужа в полицию за подаренный внедорожник

49-летняя жительница столичного района Гольяново получила в подарок от мужа спортивный кроссовер в 2018 году.

Пять лет москвичка считала себя счастливой обладательницей роскошного автомобиля. Но в марте этого года решила проверить документацию на транспортное средство, и с изумлением обнаружила, что Porsche Cayenne теперь принадлежит не ней, а супругу.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва», все попытки жены добиться от мужа разъяснений по поводу причин формальной смены владельца автомашины оказались безрезультатны.

Женщина уже написала заявление в полицию. Она уверена, что супруг действовал незаконно и настаивает на возвращении своих прав на автомобиль.