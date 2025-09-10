Под предлогом помощи в получении выплат: мошенники обманывают вдов участников СВО
© Freepik
Россиянки, чьи мужья погибли в зоне спецоперации, рискуют попасть на удочку мошенников. Аферисты выходят на женщин и предлагают им помощь в получении выплат, но на деле шантажируют и вымогают последние деньги у своих жертв.
О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении вдовы участника СВО сообщил Telegram-канал Вестник Киберполиции России. По данным правоохранителей, злоумышленники действуют по определенной схеме.
Сначала аферисты звонят вдовам и предлагают оформить документы для получения выплат через «Госуслуги». Затем вдовам поступает звонок от якобы следователя, который обвиняет их в мошенничестве в пользу Украины. После мошенники вымогают деньги за молчание.
