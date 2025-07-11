«Под полным контролем монстра»: бабушка избитого мальчика раскрыла ужасающие факты о его отчиме-инвалиде

Бабушка избитого 11-летнего мальчика в Видном назвала его отчима агрессивным мошенником. Однако женщина не верит, что ее дочь могла издеваться над детьми.

Со слов бабушки ребенка, ее дочь живет с мужчиной-инвалидом 1,5 года. Он якобы принудил ее дочь к «отработке» вымышленных долгов — убедил, что она должна деньги и держал под угрозами, уверяет женщина.

Также бабушка мальчика добавила, что мужчина вел мошеннический Telegram-канал, при помощи которого обманывал людей и шантажировал их, угрожая расправой над детьми.

Она добавила, что тиран изолировал семью от внешнего мира, заблокировал телефоны, не пускал детей в школу. В июле женщина впервые увидела ролик, в котором внуки подвергались издевательствам.

«Я не верю, что моя дочь сама могла причинить зло детям, — пояснила бабушка избитого мальчика РЕН ТВ. — Она просто оказалась под полным контролем монстра».

Однако, как пояснила MSK1.RU приятельница пострадавшего ребенка, мать резала сына ножом. По ее словам, мальчика морили голодом и не пускали спать домой. Однажды из-за криков домой к семье приехали полицейские. Школьник рассказывал подруге, что после того, как они ушли, отчим избил его еще сильнее.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова посетила избитого мальчика в больнице.