Под подозрением столовая: в Пензе 11 детей-боксеров госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

В Пензе произошло массовое отравление детей. 11 юных спортсменов отправились в больницу прямо во время соревнований по боксу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юноши 15-16 лет приехали из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии на турнир. Их заселили в гостиничный комплекс «Вавеллит». Всего их было 205 человек, включая тренеров и судей. А в один из дней соревнований некоторым участникам неожиданно стало плохо.

Детей, пожаловавшихся на самочувствие, госпитализировали с симптомами отравления. Известно, что врачи подозревают у них кишечную инфекцию. По предварительным данным, получить ее мальчики могли в столовой. С места изъяли пробы пищи и воды, однако деятельность заведения не приостановили.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.

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