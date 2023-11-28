Под Петербургом стажер проломил череп сборщику маркетплейса

Стажер избил сборщика маркетплейса в поселке Шушары под Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что утром 27 ноября в Александровскую больницу доставили 22-летнего гражданина Туркменистана. В ходе осмотра врачи оценили состояние пациента как тяжелое: у молодого человека зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, а также перелом костей лица.

Позднее выяснилось, что иностранец приехал в Петербург на заработки и практически сразу отправился работать сборщиком в местный маркетплейс. Накануне парень вступил в конфликт с коллегой-стажером, вследствие чего получил различные травмы.

Через некоторое время правоохранители смогли задержать нападавшего в Пушкине, им оказался гражданин Азербайджана. В настоящий момент хулиган находится в изоляторе, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее в Петербурге местный житель проломил череп пожилому мужчине из-за собаки.