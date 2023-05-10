Под Петербургом пара педофилов позвала школьников на выходные в лес и надругалась

Под Петербургом пара педофилов пригласила несколько школьников на выходные в лес и совратила. Причастные к этому 31-летний мужчина и 18-летняя девушка задержаны.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Согласно информации РЕН ТВ, они пригласили в лес учащихся 5, 6, 7 и 9 классов, а также мальчика младше 14 лет.

В лесополосе взрослые стали совращать малолетних. Их причастность к совершению преступления установлена.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик приехал в деревню под Оренбургом и был изнасилован бабушкиным знакомым. Сосед пригласил ребенка покататься на машине, но увез в лес и надругался.