Под Пермью третьеклассник избил ребенка кастетом из-за вымогательства 500 рублей

В Пермском крае третьеклассник избил сверстника самодельным кастетом из проволоки. Напасть на мальчика он решил из-за издевательств и вымогательства 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 23 мая 10-летние школьники возвращались вместе домой, когда между ними произошел конфликт. Началась драка, в которой один из них использовал самодельный кастет – он обмотал вокруг руки проволоку, найденную во время прогулки с отцом.

После случившегося пострадавшего пришлось госпитализировать, а второго мальчика закрыл дома отец в наказание. Он рассказал в разговоре с родителями, что решился на избиение сверстника из мести. По его словам, он со своим другом запирал его в кабинете, насмехался над ним и требовал 500 рублей. Терпеть издевательства третьеклассник не смог.

На данный момент получивший травмы школьник находится на больничном. Его семья требует наказания для родных обидчика.

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