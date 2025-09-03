Под окнами дома обнаружили тело школьницы с проводом от сетевого удлинителя на шее

В Санкт-Петербурге под окнами дома найдена школьница с куском провода от сетевого удлинителя на шее. 17-летняя девушка скончалась в больнице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Подростка обнаружили накануне, примерно в пять часов вечера, на улице Карпинского в Калининградском районе Северной столицы. На теле пострадавшей было зафиксировано множество травм. Ее госпитализировали в больницу имени Раухфуса, но врачи не смогли ее спасти.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили, что шею школьницы обвивал косок сетевого удлинителя. Было установлено, что пострадавшая проживала на 6 этаже вместе с родителями. Девушка посещала частную школу.

По факту случившегося районным отделом СК РФ организована проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

