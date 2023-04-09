Душил водителя и бил ногами пассажиров: подробности инцидента в Петропавловске

Инцидент, который мог закончится серьезным ДТП, изучает по данным видеозаписи полиция города Петропавловска на севере Казахстана.

Газета.Ru со ссылкой на телегам-канал Orda сообщает, что во время движения рейсового автобуса по улицам города, один из пассажиров внезапно потребовал у водителя высадить его.

Поскольку остановка общественного транспорта в этом месте была запрещена, водитель продолжил движение по маршруту.

Дальнейшее зафиксировала камера: мужчина в очках и бейсболке подходит к водителю сзади и сдавливает ему шею. Машина еще в движении, шофер успевает нажать на тормоз, после чего теряет сознание.

Душитель намеревается выйти в открывшиеся двери – и бьет ногами оказавшегося у него на пути человека. Окончательный исход потасовки в камеру не попал, однако известно, что пострадавший водитель пока не написал заявление с просьбой о возбуждении дела.

Тем не менее, полиция начала самостоятельное расследование инцидента.