30-летний житель Петербурга вломился в квартиру к матери и избил младшего брата

30-летний житель Северной столицы вломился в квартиру к матери вместе с двоими друзьями, избил младшего брата и вынес драгоценности. Об этом сообщает Фонтанка.

Все случилось 16 октября. Согласно предварительным данным, взрослый сын женщины взял с собой приятелей и проник в дом. Там он напал на 22-летнего брата, а затем украл ювелирные украшения, суммарная стоимость которых составила 165 тысяч рублей, и скрылся. Также из квартиры пропали документы на недвижимость и бытовая техника.

Пострадавшего молодого человека отправили в больницу. Врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Юноше оказали необходимую помощь, его уже отпустили домой.

На данный момент специалисты заняты поисками преступников. Стражи правопорядка изъяли видеозаписи из камер в подъезде жилого дома и составили ориентировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали, что в Темрюке десятимесячная малышка скончалась на руках у матери из-за ошибки медсестры. Дело в том, что работница больницы промыла катетер не тем раствором.