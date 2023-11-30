Под Мурманском женщина из-за ревности обвинила любимого в изнасиловании

В Полярном Мурманской области женщина из-за ревности написала ложный донос об изнасиловании на своего возлюбленного. Об этом сообщает пресс-служба Полярного районного суда региона.

Уточняется, что в сентябре россиянка пригласила партнера к себе домой, чтобы обсудить их отношения. В ходе диалога мужчина заявил, что у него появилась новая девушка.

Испытав сильный стресс, женщина решила отомстить возлюбленному и написала заявление в полицию о попытке изнасилования. После проверки выяснилось, что донос северянки не соответствует действительности и уголовное дело возбудили уже против нее. Тогда она полностью признала вину и раскаялась.

Суд обязал россиянку выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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