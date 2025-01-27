Под Курганом женщина умерла после того, как ее сына забрала военная полиция

Жительница села Менщиково в Курганской области умерла после того, как ее сына задержала военная полиция. Об этом со ссылкой на источники сообщает URA.RU.

«Умерла после того, как ее сына Константина задержал наряд военной комендатуры», — рассказали собеседники издания.

Односельчане женщины предполагают, что ее сын мог сбежать из военной части. Он, будучи ранее неоднократно судим, якобы находился в заключении и подписал контракт с Вооруженными силами. Получив первые выплаты, он вернулся в родное село и крепко загулял. В конце концов мужчину забрал военный патруль — а спустя несколько часов его матери стало плохо, была вызвана скорая, однако спасти женщину не удалось.

Ранее мы писали о том, что мужчина из Ивановской области из-за кота напоролся на нож и попал в реанимацию. Житель Шуи по имени Алексей вернулся пьяным домой с работы. По возвращении жена отчитала супруга, но все же накрыла ужин на стол. Когда Алексей взял нож, чтобы отрезать хлеб, он споткнулся о кота, упал и напоролся на лезвие. Мужчину доставили в реанимацию.