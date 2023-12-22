Под Красноярском кадеты вытерли школьную доску телом пятиклассника

В поселке Кедровый под Красноярском старшие кадеты вытерли доску учеником пятого класса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В сети появились кадры, на которых видно, как двое молодых людей держат школьника за руки и ноги и водят его спиной по школьной доске. Младшеклассник не оказывает сопротивление старшим, а еще один кадет, находящийся в классе в этот момент, делает вид, что не замечает происходящего.

После «уборки» подростки осмотрели спину пятиклассника и с улыбкой отреагировали на испачканную ими же форму словами «нормально».

Кроме того, выяснилось, что ранее в этом же кадетском корпусе произошла стрельба. По предварительным данным, еще в начале сентября одиннадцатиклассники самовольно взяли из кабинета воспитателя пневматическую винтовку, а затем в спальном расположении роты выстрелили из оружия. В результате действий хулиганов пострадал подросток, в ребро которого попала пуля после одного из выстрелов.

В настоящий момент региональная прокуратура организовала проверку.

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